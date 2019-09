Bruce Springsteen: il boss compie 70 anni

Ad oggi conta 19 album pubblicati in 49 anni di carriera.

Probabilmente si fa fatica a crederlo, ma proprio oggi (23 settembre) Bruce Springsteen compie 70 anni.

Nato il 23 settembre del 1949 nel New Jersey, quello che oggi è conosciuto da tutti come il Boss ha all’attivo ben 19 album che ha pubblicato in 46 lunghi anni di carriera.

Il suo primo album pubblicato nel ‘73 ”Greetings from Asbury Park, N.J” era proprio un un omaggio ai luoghi frequentati da ragazzo.

Nella vita del cantante, di origini italiane da parte di sua madre Adele Ann Zirilli, sono state fondamentali le donne: prima quelle della sua famiglia, sua madre e le due sorelle, Virginia (di un anno più piccola) e Pamela (più grande di lui di 13 anni).

Poi ci sono state le donne che ha amato. Nel 1985 Bruce ha sposato l’attrice e modella statunitense Julianne Phillips, ma il matrimonio è finito soltanto 5 anni dopo. Intanto nella sua vita era già entrata la cantante Vivenne Patricia Scialfa, sposata poi nel ‘91. Quest’ultima ha dato al cantante tre figli: Evan James (29 anni), Jessica (27 anni) e Samuel Ryan (25 anni).

Oltre agli album, l’elemento più caratterizzante di Springsteen sono stati gli straordinari concerti, che possono durare anche 4 ore senza interruzioni, realizzati quasi per tutta la durata della sua carriera, con la “E Street Band”.

Dello storico gruppo che lo ha accompagnato dal vivo facevano parte il sassofonista Clarence Clemons, il bassista Garry Tallent, il pianista Roy Bittan, il tastierista Danny Federici, i chitarristi Steven Van Zandt e Nils Lofgren, il batterista Max Weinberg e, a partire dal 1985, anche la corista che sarebbe poi diventata sua moglie, Patti Scialfa.

di Redazione, R101.it