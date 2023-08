Nunzia De Girolamo racconta il malore in tv, ecco cos’è successo

In un’intervista Nunzia De Girolamo ha fatto luce sul malore avuto prima di andare in onda a “Estate in diretta”, alcuni giorni fa. La conduttrice ha rivelato: “Ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento”.

Il mea culpa Nell’intervista Nunzia De Girolamo ha cercato di tranquillizzare tutti, dopo che in tanti si erano preoccupati per lei e le hanno scritto per sapere come stesse: “Per fortuna non è successo niente di grave. Adesso sto bene”. La conduttrice ha fatto un mea culpa: “Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”. Ha raccontato poi che prima della messa in onda della trasmissione, dietro le quinte si era festeggiato il compleanno di uno degli autori, che “aveva portato un po’ di tutto, pizzette, salatini, dolcetti”. De Girolamo fa sapere: “Ho un po’ ecceduto, poi forse il caldo, o l’aria condizionata, hanno fatto il resto. Per fortuna sono circondata da persone gentili e sollecite, oltre che da bravi professionisti: sia Semprini che il regista Salvatore Perfetto hanno suggerito di usare due poltroncine in studio in attesa che mi riprendessi dal mancamento. Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale”.

Paura a “Estate in diretta” Nunzia De Girolamo è svenuta giorni fa poco prima dell’inizio de “Estate in Diretta”: si è sentita male dietro le quinte ed è stata soccorsa dagli autori. Ha quindi inaugurato la puntata seduta, spiegando al pubblico: “Siamo sulle poltroncine perché non sono stata bene, sono svenuta”. “Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”, ha cercato di sdrammatizzare poi durante la trasmissione.