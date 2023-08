Lana Del Rey, paura durante il concerto: maxi-caduta del pubblico

Lana del Rey si è esibita al Foro Sol di Città del Messico all’interno del suo tour mondiale per presentare dal vivo “Did you know that there’s a tunnel under ocean Blvs”, il suo nono disco uscito a marzo. Durante lo show ci sono stati momenti di grande paura quando una parte del pubblico assiepato sotto al palco è caduta a terra come fosse un effetto domino, testimoniato dalle immagini riprese da alcuni astanti.

L’incidente Lana Del Rey è tornata in Messico a sette anni di distanza. Grande entusiasmo per le 65mila persone accorse per assistere al live della cantante di “Summertime sadness”. Ma nel bel mezzo dello spettacolo, mentre Lana stava eseguendo “Pretty When You Cry” una caduta di massa del pubblico ha provocato il caos e il panico tra i presenti, caduti a terra mentre lo show proseguiva. Secondo alcuni testimoni, la caduta sarebbe stata provocata da un ragazzo che cercava di avvicinarsi al palco per vedere più da vicino la star. Così provando infilarsi tra la gente, ha scatenato una discussione con altre persone e di conseguenza una lite avrebbe provocato un onda d’urto che ha fatto cadere molti fan. Fatto increscioso invece, le persone rimaste ferite non avrebbero ricevuto soccorso dagli addetti dell’organizzazione e sarebbero dovuto andati in ospedale autonomamente.

Il nuovo album “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” è uscito a fine marzo. Lana del Rey mette in scena il suo mondo familiare e affettivo, non solo citando direttamente parenti stretti, ma facendo entrare nei testi anche pezzi di conversazioni con le amiche. C’è poi il tema della maternità, che torna più volte all’interno del disco. Un progetto caratterizzato da morbidezze jazz, canzoni classiche al pianoforte, sfumature gospel, suoni acustici e perfino sonorità hip-hop che si esprimono nell’arco di ben sedici brani e quasi un’ora e venti di musica. E’ il sesto album a raggiungere la vetta della classifica inglese ed è diventato anche quello che ha venduto copie più velocemente del 2023.