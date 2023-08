Jennifer Lopez, la dedica a Ben Affleck a un anno dalle nozze: “Guardo l’anello e mi sento sopraffatta”

Jennifer Lopez fa una dolce dedica a Ben Affleck a un anno dalle nozze. La star ha voluto fare gli auguri social al marito con delle parole che sembrano l’incipit di una canzone. “Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta, mi fa venire voglia di cantare, come siamo finiti qui, senza riavvolgerci, oh mio, questa è la mia vita…”. E ha postato delle foto inedite delle nozze avvenute il 20 agosto del 2022.

Jennifer Loper e Ben Affleck si sono dunque riuniti dopo le vacanze da separati in Italia. Lei a Capri dove ha improvvisato uno show a sorpresa nel locale Anema e Core, lui a Firenze con i figli avuti da Jennifer Garner. A ferragosto la pop star aveva postato un video in auto in cui faceva gli auguri al marito sulle note di “Wonderful world” per i suoi 51 anni.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer e Ben JLo e Affleck si sono conosciuti nei primi anni 2000 prima di riaccendere la loro storia d’amore nel 2021. In precedenza hanno recitato insieme in “Gigli” del 2003 e “Jersey Girl” del 2004. In quel periodo si sono fidanzati ma non si sono mai sposati. Il loro matrimonio è avvenuto in due tempi, il primo a luglio 2022 in gran segreto a Los Angeles con testimoni di nozze i rispettivi figli. Il secondo con una mega festa, dalla durata di tre giorni, ad agosto nella tenuta di Affleck, in Georgia.

Le storie precedenti Ben Affleck è stato sposato con Jennifer Garner dieci anni e dall’unione sono nati tre figli. L’ultima relazione ufficiale dell’attore è stata con l’attrice e modella cubana Ana de Armas. Jennifer Lopez invece è stata sposata tre volte e ha avuto due gemelli dall’ultimo marito, Marc Anthony, con cui è stata per dieci anni.