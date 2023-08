Bridget Jones, quarto film rischia ritardo di due anni: lo sciopero degli attori blocca la produzione

Il quarto film di Bridget Jones avrà un ritardo di due anni a causa dello sciopero degli attori in corso negli Stati Uniti.

Helen Fielding, autrice dei libri sulla single incallita più famosa d’Inghilterra, aveva annunciato l’arrivo del nuovo capitolo nel novembre 2022. Renée Zellweger, 54 anni, aveva già firmato per riprendere il suo ruolo nella pellicola, ma ha avuto troppo poco tempo per girare e ora, con il blocco delle produzioni da parte della SAG-AFTRA, rischia di non riuscire a finire le riprese.



“Renée Zellweger di nuovo nel suo iconico ruolo L’attrice aveva confermato la sua intenzione di calarsi nuovamente nei panni di Bridget al The Jess Cagle show lo scorso autunno: “So che Helen ha scritto il libro e adoro questo personaggio. Se mi chiameranno, arriverò subito», ha assicurato l’attrice protagonista nei panni della single più amata del grande schermo. E così era stato.

Quando ha spiegato perché Bridget sia diventata così popolare tra il pubblico, l’attrice ha detto: “La trovo così accattivante… il suo tipo di determinazione autoironica. La amo. E penso che sia davvero raro riuscire a seguire un personaggio attraverso diverse fasi della sua vita”.

Una fonte ha detto tuttavia al quotidiano The Sun che ora il film rischia la paralisi: “È un incubo per registi e produttori del cinema. Ci sono voluti anni per coinvolgere tutti in “Bridget Jones 4″ e ora lo sciopero significa che il film è a rischio”.

I libri di Helen Fielding Il quarto capitolo della saga “Bridget Jones” si basa sul libro della Fielding del 2013 “Mad About the Boy”.

I primi due volumi scritti da Helen sono diventati i film “Il diario di Bridget Jones” (del 2001) e Che pasticcio, Bridget Jones (del 2004), mentre un articolo scritto dall’autrice per The Independent ha fatto da canovaccio per “Bridget Jones’s baby” (del 2016).

I tre film hanno incassato quasi 1 miliardo di sterline al botteghino.

L’ultimo “Bridget Jones’ Baby”, è uscito sette anni fa e ha mostrato Bridget incinta mentre cerca di capire chi sia il padre, che si è rivelato essere l’avvocato Mark Darcy, interpretato da Colin Firth, e non l’affascinante nuovo amante Jack Qwant, interpretato da Patrick Dempsey.

Hollywood sciopera Lo sciopero SAG-AFTRA è iniziato il 14 luglio ed è l’ultima delle dispute sindacali in corso a Hollywood che hanno portato all’arresto della maggior parte dei set cinematografici.

L’azione ha portato l’industria a un punto morto, costringendo molte produzioni cinematografiche e televisive a chiudere, e segna la prima volta in più di 60 anni che attori e scrittori scioperano all’unisono.