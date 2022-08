Godzilla and the Titans, Mari Yamamoto nel cast della serie

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, i primi due episodi della serie, in arrivo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), saranno diretti da Matthew Shakman

Si allarga il cast della nuova serie TV in uscita su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Deadline ha rivelato che Mari Yamamoto farà parte della produzione basata sul franchise Monsterverse, massimo riserbo sul personaggio interpretato.

MARI YAMAMOTO, IL CAST DELLA SERIE TV

Godzilla and the Titans, titolo provvisorio e non confermato con il quale ci si riferisce al lavoro, è la nuova produzione pronta a regalare al pubblico uno spaccato inedito di uno dei franchise più celebri a livello internazionale.

Nelle scorse ore il magazine ha riportato in esclusiva che Mari Yamamoto farà parte della serie al fianco degli altri attori già annunciati: Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Kurt Russell e Wyatt Russell.

I primi due episodi della produzione targata Apple Original verranno diretti da Matthew Shakman, sconosciuta al momento la possibile data di distribuzione su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Secondo quanto rilanciato da Deadline, la serie TV seguirà le vicissitudini di una famiglia alla scoperta di segreti nascosti e di un’eredità in grado di collegarla all’organizzazione segreta nota come Monarch.