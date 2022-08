Giuria tutta al femminile per “Il + Bello d’Italia dal 1979”

Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune alla finale nazionale del concorso di bellezza maschile. Tra i vincitori del passato Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Raffaello Balzo, Beppe Convertini

Torna dopo 27 anni ad Alassio la finale nazionale del primo e più famoso concorso di bellezza e talento maschile ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano assieme all’artista torinese Rudy Valli.

La manifestazione (tra l’altro nel corso degli anni imitata e talvolta scopiazzata) ha accompagnato al successo nel mondo dello spettacolo giovani talenti quali Giorgio Mastrota (eletto nel 1988), Gabriel Garko (vincitore dell’edizione 1991), Ettore Bassi (1992), Beppe Convertini (1993), Raffaello Balzo (1999) . L’anno scorso aveva vinto Mattia Semeria De Regibus.



Sabato 27 agosto la presentazione dei concorrenti al PalaRavizza di Alassio e poi l’apertura ufficiale nel municipio in piazza Libertà e poi al Muretto e in altri luoghi simbolici alassini; domenica 28 agosto alle 21, nella centrale piazza Partigiani, ragazzi provenienti da varie regioni d’Italia si contenderanno il titolo dell’edizione 2022 e le altre fasce storiche del concorso come il “Talento”, titolo dedicato al compianto Antonio Fasano.

Sul palco, VIP come il giornalista critico gastronomico e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, artisti e cantanti, il comico di fama nazionale Marco Carena , volti televisivi, come Simon de “Il Cantante Mascherato”, modelle come Nina de Caprio e molti altri.

Al fianco di Edoardo Raspelli Isabella Saladino, 25 anni, abitante in provincia di Bergamo, dottoressa in scienze infermieristiche, che alterna la sua attività in ospedale con sfilate di moda e shooting fotografici. Edoardo Raspelli ed Isabella Saladino avranno anche un siparietto in musica.



Ad Alassio la serata de “Il + BELLO D’ITALIA dal 1979” sarà presentata da Cristina Carbotti, volto di RAI UNO, affiancata dalla giornalista Renata Cantamessa.

La giuria, come sempre, sarà composta da sole donne (VIP, artiste, imprenditrici, protagoniste della moda e del costume, professioniste…).

L’evento di Silvio Fasano (che ha avuto tra gli altri anche la collaborazione di Max Giusio e Fabio Fallabrino) è patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Alassio.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ Organizzazione Silvio Fasano 320 8703158 (anche Whatsapp) fasano.silvio@libero.it