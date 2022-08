Coldplay, annunciate le date del 2023, live a Napoli e Milano

La band ha annunciato le date del tour 2023, grande attesa per i concerti in Italia a giugno, rispettivamente a Napoli e Milano. Corsa all’acquisto dei biglietti

Due tappe in Italia per i Coldplay (qui tutte le news). Un atteso ritorno finalmente premiato per i fan della band che dopo il trionfale successo del tour europeo, annuncia per il 2023 le date di Napoli e Milano. La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell’estate del 2023.

IL TOUR E I BIGLIETTI

Le date includono le prime visite del tour in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, 25 e 26 giugno Milano, Stadio San Siro. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente suwww.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Da quando il tour da record della band è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per le date in America Latina, Nord America ed Europa con recensioni entusiastiche sia da parte dei numerosi fan che della critica. Il tour è stato anche acclamato per la sua serie rivoluzionaria di iniziative di sostenibilità che includono uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località. Le nuove città del tour sono state anticipate tramite il nuovo video della band per Humankind (tratto dal loro albumMusic Of The Spheres), presentato in anteprima la scorsa settimana. Il video ha anche accennato a ulteriori spettacoli programmati per il sud-est asiatico e il Nord America.

TUTTE LE DATE DEL TOUR 2023

17 maggio – Esta’dio Cidade de Coimbra – Coimbra, PORTUGAL

24 maggio – Estadi Oli’mpic Llui’s Companys – Barcelona, SPAIN

25 maggio – Estadi Oli’mpic Llui’s Companys – Barcelona, SPAIN

31 maggio – Etihad Stadium – Manchester, UK

01 giugno – Etihad Stadium – Manchester, UK

06 giugno – Principality Stadium – Cardiff, UK

21 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Naples, ITALY

25 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

26 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

01 luglio – Stadion Letzigrund – Zurich, SWITZERLAND

05 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

06 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

08 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

09 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

15 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS

16 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS.