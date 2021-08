Mahmood, Diodato e Shade tra gli ospiti di ImaginAction, il festival del videoclip

Nella lista anche l’ex Amici Enula

A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Festival Internazionale del videoclip IMAGinACTION, che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto, nuovi ospiti che vanno ad arricchire la lista degli artisti che saliranno sul palco di piazza Saffi.

Serata speciale quella del 28 agosto che vedrà protagonisti Shade, Diodato e Mahmood. Quest’ultimo riceverà il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip. Il giorno dopo, il 29, toccherà all’ex Amici Enula.

Il 27 agosto verrà consegnato il premio al vincitore del contest YOUNG IMAGinACTION AWARD, realizzato in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti. I tre finalisti del contest si esibiranno sul palco durante la serata. I biglietti sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-moro-piazza-aurelio-saffi-13884813/) e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373 ). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Diregiovani.it