Il nuovo singolo di Liam Payne colonna sonora di Ron – Un Amico Fuori Programma

Il nuovo singolo di Liam Payne Sunshine, che sarà pubblicato il 27 agosto via Capitol Records, sarà incluso nel film targato 20th Century Studios e Locksmith Animation Ron – Un Amico Fuori Programma, da ottobre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Per pre-ordinare/salvare la traccia: https://liam-payne.lnk.to/SunshinePR



Prima del rilascio ufficiale previsto alla fine del mese, Liam darà ai fan un primo assaggio del singolo con una clip in diretta oggi su TikTok e gli utenti potranno aggiungere l’anteprima ai propri video e alle proprie creazioni sulla piattaforma.



“Sono davvero un grande fan di Disney”, ha affermato Liam. “Quindi lavorare a questo progetto è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora che tutti possano ascoltare Sunshine e vedere Ron – Un Amico Fuori Programma. È stato molto divertente!”.

Nella versione originale, Payne presta inoltre la propria voce a un personaggio del film diretto da Sarah Smith e dal veterano di Pixar Jean-Philippe Vine e co-diretto da Octavio E. Rodriguez; la sceneggiatura è firmata da Peter Baynham & Smith. Ron – Un Amico Fuori Programma è prodotto da Julie Lockhart, anche co-fondatrice di Locksmith, e da Lara Breay, mentre la presidente di Locksmith Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham sono i produttori esecutivi.

Ron – Un amico fuori programma, una storia universale tra inclusività e social: i registi ai nostri microfoni

Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia. Nella versione italiana del film, Lillo, autore, attore, comico, musicista, cantante, conduttore televisivo, radiofonico e fumettista, presta la propria voce a Ron.

Payne ha venduto più di 23 milioni di singoli e oltre tre milioni di album come artista solista dopo gli One Direction. Ha pubblicato il suo album di debutto da solista, “LP1”, nel dicembre 2019 su Capitol Records, che includeva i singoli di grande successo “Strip That Down”, “Polaroid” e “Familiar”. L’artista ha accumulato oltre 5 milioni di stream globali. liampayneofficial.com

