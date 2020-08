Karina Cascella confessa: “Non so se tornerò da Barbara d’Urso”

Karina Cascella non è certa di poter tornare nei salotti dei programmi di Barbara d’Urso, a causa del Coronavirus.

Karina Cascella parla del suo futuro nei programmi di Barbara d’Urso, messo a rischio dall’emergenza Coronavirus, che ha cambiato il modo di fare televisione. L’opinionista, inoltre, parla anche di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che sembrerebbero ormai essere lontani.

L’emergenza pandemica del Covid-19 ha creato un grande cambiamento nel mondo del piccolo schermo. Via il pubblico, incerta la presenza degli opinionisti in studio e una preferenza per i collegamenti in diretta, piuttosto che per la presenza fisica degli ospiti di tutti i programmi. Anche i format di Barbara d’Urso hanno subito un brusco cambiamento.

La presentatrice partenopea non si è persa d’animo e, dopo aver preso le opportune precauzioni, ha continuato ad andare in onda con i suoi amatissimi programmi. Karina Cascella, invece, si è vista costretta a rinunciare al suo ruolo di opinionista, per salvaguardare la salute della sua famiglia. Esortata dalle domande dei followers su Instagram, la Cascella ha rivela quale sarà il suo futuro nei salotti della d’Urso:

I programmi di Barbara D’Urso per me sono una seconda casa, mi sento serena e a mio agio. Non ti so dire come e se sarà possibile tornare per gli opinionisti… Vedremo poi con l’inizio delle trasmissioni e la circolazione del virus.

Karina ha commentato anche lo scoop del momento, ovvero la crisi e la presunta rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante:

È sempre brutto quando due persone che si amano non riescono a trovare gli accordi giusti. Ma auguro ogni bene a loro e spero possano essere felici.

Mentre la Cascella è ancora in dubbio sul futuro, Barbara d’Urso si prepara a tornare con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, a partire da settembre 2020 su Canale 5.

