Tina Cipollari si vendica degli attacchi di Damiano ‘Er Faina’ Coccia e lo definisce ‘Er Maiale

In passato Damiano Coccia, detto ‘Er Faina’, aveva attaccato e preso in giro pesantemente Tina Cipollari. Aveva definito l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ brutta e grassa. “Pari un Fiat Doblò nuovo, ti manca solo la targa. Tutti a batte le mani a ‘sto sgorbio de Tina”, aveva detto in alcuni video pubblicati online. Adesso però è lui che sta per finire sotto i riflettori di un programma televisivo, visto che a settembre sarà insieme alla fidanzata Sharon tra i concorrenti di ‘Temptation Island Vip’. E Tina ha già scaldato i motori per passare dall’altra parte della “barricata” e giudicare senza sconti Er Faina.

In una Instagram Story ha la Cipollari ha infatti pubblicato un fotomontaggio con la testa di Damiano sul corpo di un suino. “Er Maiale”, ha scritto la 53enne, che sembra pronta ad “azzannare” il “nemico” ogni volta che gliene verrà data la possibilità.

Nelle scorse ore ad attaccare Er Faina era stato invece Francesco Chiofalo, ex concorrente dell’edizione nip di Temptation Island. Lenticchio, questo il suo soprannome, ha detto di essere rimasto molto deluso dal fatto che Coccia abbia accettato di partecipare a uno dei programmi che ha sempre criticato in passato. Per lui si è “venduto”. “Penso che è venduto, una delusione uomo. Cioè, nel senso, lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità e dei follower perché lui è un uomo di sani principi a cui non interessa nulla di tutto questo. Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità e prendere consensi ma in realtà lui queste cose non le pensava. Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, l’aveva scelta non famosa e addirittura l’ha scritto sotto ad un post, perché a lui della tv e della notorietà non interessa. Perché lui è Er Faina. Invece appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po’ di tv si è venduto lui ed ha venduto pure la ragazza”, ha spiegato Chiofalo in alcune Instagram Story.

Gossip.it