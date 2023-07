Joe Manganiello e Sofia Vergara, depositata la domanda di divorzio

È ufficiale. Dopo sette anni di matrimonio, Joe Manganiello ha presentato domanda di divorzio da Sofia Vergara presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Per l’attore statunitense di Magic Mike la causa della separazione risiede in “divergenze inconciliabili” che hanno reso definitiva la rottura di una delle coppie d’oro di Hollywood. Secondo i documenti legali risulta in vigore un accordo prematrimoniale che prevede la divisione dei beni e il pagamento degli alimenti. La coppia non ha figli, ma l’attrice colombiana di Modern Family è madre di Manolo, 31 anni, avuto dal primo marito Joe Gonzalez.

Pochi giorni fa la coppia aveva annunciato la fine della relazione in una nota ufficiale pubblicata da PageSix: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Dal momento che siamo due persone che si amano e si rispettano molto, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento in cui attraversiamo questa nuova fase delle nostre vite”. Una fonte vicina agli attori aveva inoltre rivelato che i due si erano allontanati da tempo per riflettere sul futuro. Ancor prima dell’annuncio, i fan avevano sospettato la rottura perché Vergara, in vacanza a Capri dove ha festeggiato il cinquantunesimo compleanno in compagnia delle amiche, ha rinunciato alla fede nuziale e ha pubblicato una foto con la didascalia “quando la vita ti dà dei limoni vieni in Italia a spremerli”.

Manganiello e Vergara si sono conosciuti nel 2014 grazie all’attore Jesse Tyler Ferguson, collega dell’attrice nella serie tv Modern Family e amico di entrambi. Manganiello ha corteggiato Vergara, tornata da poco single dopo la fine della relazione con Nick Loeb, e dopo una frequentazione di sei mesi ha domandato la sua mano. L’anno successivo la coppia ha celebrato le nozze a Palm Beach, in Florida.