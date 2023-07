Giulia Salemi addio al Gf Vip: non sarà lei l’inviata social della prossima stagione

(di Federica Zito) “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di Salotto Salemi, il format da me ideato dedicato al mondo del makeup che faremo diventare gigante e mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da 3 anni e che si chiamerà Casa Prelemi. A novembre sarò alla conduzione di format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quando io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi, quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo.”

Tanti addii quest’anno colpiscono Mediaset, addi voluti e altri inaspettati che portano con sé rabbia e dissapori. Non è però il caso di Giulia Salemi che con questo post su Instagram, l’opinionista ed ex gieffina ha comunicato ai fan che non sarà lei che si occuperà del momento social nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Ancora non si sa chi prenderà il suo posto all’interno del programma, ma la Salemi ci tiene a dire che tra lei e Mediaset non c’è stato nessun tipo di “rottura” o discussioni, ma la decisione è stata presa con la volontà di dedicarsi ad altri progetti come la seconda stagione di “Salotto Salemi”, il talk show da lei condotto e un nuovo programma con Pierpaolo Pretelli, fidanzato conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello è stato per Giulia un ottimo alleato per trovare l’amore e un’ottima opportunità per crescere sotto il punto di vista lavorativo. Chi sarà il o la sostituta della “bastarda con il tablet“?

