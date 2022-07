John Wick 4, il primo scatto del nuovo capitolo

Sui canali ufficiali del film John Wick è stata diffusa la prima immagine del capitolo quattro, in uscita il 24 marzo 2023. Nell’immagine si vede Keanu Reeves/John Wick con lo sguardo verso il basso seduto in quello che sembra essere un bancone di un bar

La saga di John Wick si arricchirà di un nuovo capitolo, precisamente il quarto, in uscita il 24 marzo 2024. Una serie di successo iniziata nel 2014 e che proseguirà sino al quinto film, che sarà l’ultimo del franchise, ma che vedrà sempre protagonista Keanu Reeves, alias John Wick.

LA PRIMA FOTO DI JOHN WICK 4

Sui canali social del film, precisamente su Twitter, è stato pubblicato il primo scatto del quarto capitolo di John Wick. In primo piano c’è Keanu Reeves, con lo sguardo fisso verso il basso seduto in quello che sembra essere un bancone di un bar o comunque una semplice tavola, con delle candele sullo sfondo. Non è ancora stata reqxfrasa nota la trama ufficiale, ma è assai probabile che la pellicola ripartirà dalla fine del terzo capitolo. Oltre a Keanu Reeves, il cast sarà formato da Ian McShane, Lawrence Fishburne, Clancy Brown, Donnie Yen, Lance Reddick, Bill Skarsgard, Shamier Anderson, Scott Adkins, Rina Sawayama e Hiroyuki Sanada. La pellicola, in uscita il 24 marzo 2023, è stata girata a Berlino con Chad Stahelski ancora alla regia, Il film, invece, è stato scritto da Shay Hatten e Michael Finch. Infine, ricordiamo che sono in programma anche uno spin-off intitolato Ballerina, che vedrà protagonista Ana de Armas, e una serie prequel chiamata The Continental. Nella saga di John Wick ha partecipato anche Riccardo Scamarcio, che ha ottenuto una parte del secondo capitolo del franchise.

LA CARRIERA DI KEANU REEVES

L’attore ha debuttato nel mondo del cinema nel 1986 con Spalle larghe, ma nel tempo è diventato un’icona soprattutto di film fantascientifici, thriller e di azione. Infatti, il suo nome è spesso accostato al personaggio di Neo, interpretato nella celebre tetralogia di Matrix, ma Keanu Reeves è stato anche il protagonista de L’avvocato del diavolo, pellicola del 1997 con Charlize Theron e Al Pacino. Restando in campo fantascientifico, egli ha interpretato l’alieno Klaatu in Ultimatum alla Terra nel 2008, oltre a impersonare John Constantine e Johnny Mnemonic negli omonimi film. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha fatto delle sporadiche apparizioni in alcune serie tv come American Playhouse nel 1989. Per quanto concerne la sfera privata, Keanu Reeves è legato sentimentalmente all’artista Alexandra Grant da ormai 3 anni, coronando in amore un’amicizia pluridecennale. Keanu Reeves, contrariamente alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi, non ha alcun account social ufficiale, segno di come tenga particolarmente alla sua sfera privata.