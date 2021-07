Stefano De Martino parla di Maria De Filippi: “Perfezionista fino alla maniacalità”

Il ballerino e conduttore televisivo italiano Stefano De Martino è stato intervistato nell’ultimo numero di Vanity Fair che lo ha immortalato in copertina con il figlio Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. il 31enne originario di Torre Annuziata, ha trascorso qualche giorno di vacanza proprio in compagnia di Santiago, e il suo rapporto con lui in riferimento a quello con suo padre, è stato uno degli argomenti principali dell’intervista rilasciata al magazine.

Parlando della sua infanzia, Stefano ha dichiarato:

“Mio padre, Senza esempio e senza memoria con me procedeva per esperimenti. Iniziò a trattarmi da adulto molto in fretta. E scelse di responsabilizzarmi ed espormi ai rischi senza vietarmi nulla con un certo grado di consapevolezza. Sapeva che mettermi sotto una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli e che proibire all’origine conduce sempre a voler infrangere i divieti. Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Mi mise di fronte alla realtà e azzardando colpì nel segno”

“Da figlio giudichi, condanni e prima della riconciliazione cerchi, insegui e quasi pretendi con chi ti ha accudito lo scontro e la rottura. Da padre capisci per la prima volta cosa hanno provato i tuoi genitori quando non rispondevi al telefono e li facevi preoccupare inutilmente o ti ribellavi per partito preso. E di quel know-how, sapendo che l’errore è dietro l’angolo, ti devi far forza perché una via di fuga comunque non esiste. La porta è stretta e la serratura difettosa. Per entrare in un rapporto reale o in uno scambio sentimentale ci vuole la chiave giusta e non è detto che il mazzo la contenga”.

L’ex marito della Rodriguez ha parlato anche della danza e della sua carriera da ballerino:

“Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da un’estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco.”

Da qualche anno Stefano è tra i volti più noti di Rai2, conducendo con successo diversi programmi tra cui “Stasera tutto è possibile“. A chi si ispira come conduttore? Naturalmente a Queen Mary, che l’ha lanciato sul palco della notorietà grazie al talent di Amici.

“Maria De Filippi è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

