Space Jam New Legends, tra le voci italiane Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e Flavio Tranquillo

Space Jam New Legends, nelle nostre sale dal 23 settembre, vedrà tra le partecipazioni vocali nella versione italiana Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e Flavio Tranquillo.

Space Jam New Legends, l’atteso Space Jam 2 di casa Warner Bros, arriverà nelle nostre sale il 23 settembre e si avvarrà delle partecipazioni speciali al doppiaggio italiano di Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e Flavio Tranquillo, ma in quali ruoli? Ci viene fatto sapere che Fedez sarà Wet-Fire, un membro dei cattivi Goon Squad, versione digitale potenziata del vero giocatore Klay Thompson, in grado di creare ostacoli meteorologici sul campo, sparare fiamme o lanciare onde d’acqua contro gli avversari.

La star del basket italiano Carlton Myers darà invece la sua voce a The Brow, un altro giocatore della Goon Squad, dotato di nove metri di ali blu brillanti, per evitare gli avversari in campo nel modo più rapido e indolore!

Cecilia Zandalasini della Virtus Bologna doppierà White Mamba, sempre della Goon Squad, capace di trasformarsi in un mamba mortale, che poi sguizzare e avvolgere i membri della malcapitata squadra avversaria.

Il conduttore Gianluca Gazzoli e il telecronista Flavio Tranquillo saranno invece le voci italiane dei commentatori di questa folle partita, che LeBron James e la Tune Squad dei personaggi Warner affronteranno in Space Jam New Legends per salvare il mondo e il figlio del giocatore, rapito da un’IA strafottente interpretata da Don Cheadle.

comingsoon.it