Rete 4, ultimo appuntamento con “Le storie di Quarto Grado”

Ultimo appuntamento stagionale con "Le storie di Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone.

In questi giorni sta procedendo la serie di interrogatori ai nuovi testimoni sentiti dai PM di Marsala, nella speranza che qualcuno parli.

Intanto, gli inquirenti si concentrano su Anna Corona e sui suoi spostamenti in quella mattina del primo settembre 2004. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare la verità?



Al centro della puntata anche la vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Sono passati ormai 67 giorni e il giallo continua a suscitare rumore e le versioni dei vari protagonisti rimangono diverse.

Il fidanzato della ragazza ha raccontato ai magistrati la sua relazione con Saman e le conseguenti minacce ricevute dai genitori di lei.



