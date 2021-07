Penelope Cruz e Antonio Banderas nel teaser trailer di Official Competition

Sono due delle massime icone del cinema spagnolo (ma anche hollywoodiano), e ora tornano a recitare insieme dopo gli almodovariani Gli amanti passeggeri e Dolor y Gloria. Penélope Cruz e Antonio Banderas sono i protagonisti di Official Competition, il nuovo film diretto dalla coppia argentina Mariano Cohn e Gastón Duprat, quelli di film come L’artista e Il cittadino illustre.

Qui di seguito il teaser trailer originale del film, che arriverà in Italia prossimamente con Lucky Red, e la sua trama:

Alla ricerca di senso esistenziale e prestigio sociale, un ricchissimo uomo d’affari decide di realizzare un film per lasciare un segno ai posteri. Per farlo, assume i migliori: una squadra stellare formata dalla famosa regista Lola Cuevas (Penélope Cruz) e due attori famosi, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancora più grande: l’attore di Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e l’attore di teatro radicale Ivan Torres (Oscar Martinez). Entrambi delle leggende, ma non esattamente migliori amici tra loro. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche poste loro da Lola, Felix e Iván devono affrontare non solo l’altro, ma anche la propria eredità.

comingsoon.it