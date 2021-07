Canale 5, stasera si chiude il ciclo di Masantonio

Venerdì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento conla serie “Masantonio–Sezione scomparsi” che vede protagonista Alessandro Preziosi. Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, la serie prodotto da Cattleya è diretta da Fabio Molo ed Enrico Rosati. Nel cast Davide Iacopini e Bebo Storti, a cui si aggiungono Claudia Pandolfi, Daniela Camera, Virginia Campolucci e Andrea Di Casa.

Sinossi nono episodio:

Il caso di Amedeo (Mattia Sbragia), un pendolare fisso che è sparito sulla linea Genova – Casella, porta Masantonio (Alessandro Preziosi) a rivivere alcuni momenti legati alla sua adolescenza. Mentre questi si ossessiona alla ricerca dello scomparso o, forse, di una sua personale salvezza, Riva (Davide Iacopini) – sempre più preoccupato per lui – comincia a scavare nella vita del collega, insieme all’aiuto di Tina. Sia l’indagine su Amedeo che quella su Masantonio porteranno alla luce traumi incastrati in un passato destinato a redimersi… o a ripetersi.

Sinossi decimo episodio:

Masantonio deve affrontare il caso più difficile di sempre: sua nipote, Tina, è scomparsa. Roberta, disperata, colpevolizza il fratello: se lui non fosse mai tornato, tutto questo non sarebbe successo. Masantonio, ben consapevole delle sua responsabilità, comincia a indagare nella vita della nipote: interroga la migliore amica, le compagne di squadra, il padre di Tina. Viene fuori, così, che la ragazza nasconde molti segreti… e non è l’unica. Per Masantonio questa volta il puzzle, pieno di colpi di scena, sarà davvero complicato da risolvere.