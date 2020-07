Stash e Giulia aspettano una bimba: il sesso del bebè svelato con una canzone

Il leader dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte diventeranno genitori di una femminuccia: l’annuncio con un video su Instagram

“Femmina”: Stash dei The Kolors lo sussurra alla fine, dopo aver intonato e suonato con la chitarra la canzone dei Beatles ‘And I Love Her’ come dolce indizio sul sesso del bebè che lui e la compagna Giulia Belmonte aspettano trepidanti. Il video è stato pubblicato su Instagram dal leader dei The Kolors corredato dalla didascalia conclusiva “And I (already) love her” – “Già la amo” – che ha portato subito i fan a comprendere il significato di un messaggio veicolato dalla sua voce in musica.



Confermati così i sospetti sul sesso del bebè che già da qualche settimana portavano a una femminuccia: effettivamente il brano ‘Flor di Luna’ di Carlos Santana suonato dal futuro papà non era stato scelto a caso… E ora chissà se proprio Luna rientra nella lista dei nomi pensati per la prima figlia della coppia che sta trascorrendo le vacanze estive tra l’Abruzzo, terra dov’è nata lei, e la Campania, luogo di origine del cantante.

“Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio”, ha detto Antonio Stash Fiordispino di Giulia Belmonte giornalista e conduttrice, nonché ex aspirante Miss Italia, che lo renderà padre per la prima volta: “Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici ma lo dico a bassa voce”.





Today.it/gossip