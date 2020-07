Gianluca Grignani torna single: è finita la storia con la moglie Francesca

Gianluca Grignani e la moglie si sono lasciati: la rivelazione di Dagospia che parla della fine del matrimonio tra il cantautore e Francesca Dall’Olio.

Gianluca Grignani e la moglie Francesca si sono lasciati! Periodo buio per il cantautore milanese. Secondo quanto rivelato da Dagospia, la relazione tra Grignani e Francesca Dall’Olio sarebbe arrivata al capolinea dopo oltre vent’anni d’amore e ben quattro figli. Una notizia che ha lasciato tutti i fan senza parole!

Secondo quanto rivelato da Dagospia, Gianluca e la moglie si sarebbero lasciati già da qualche tempo, ma non si conoscono i motivi della rottura. Sembra però che già nel recente passato non fossero mancati i momenti di tensione e di crisi tra i due.

La loro storia d’amore era stata coronata dal matrimonio nel 2003 e dalla nascita di quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Francesca, che lavora come fotografa, è stata tra l’altro la musca di alcune delle canzoni più amate del repertorio di Grignani, tra cui Francy e Sei unica.

La notizia della rottura con la moglie arriva in un momento particolarmente delicato. L’artista avrebbe infatti dovuto ridare slancio alla propria carriera con alcuni appuntamenti dal vivo che sono slittati a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo 2020 dovrebbe tra l’altro arrivare il suo nuovo album, un triplo concept da circa 60 canzoni. Un progetto ambizioso e che Grignani avrebbe deciso di proporre in maniera autonoma con la sua etichetta discografica, la Falco a metà. Secondo Dagospia, Gianluca avrebbe scommesso tutto su questo lavoro, tanto da registrarlo nello studio della sua casa, che ora sarebbe anche in vendita. Insomma, la situazione non è delle più serene. La speranza è che però possa presto arrivare una nuova svolta per la sua vita artistica e privata!

