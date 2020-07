Felix di Danimarca ha compiuto 18 anni (ed è sempre più bello)

George di Cambridge non è l’unico royal che compie gli anni il 22 luglio. Nella stessa data festeggia un temibile «rivale», seppur più «vecchio»: il secondo nipote della regina Margherita. Destinato, come dimostrano le foto pubblicate per l’occasione dalla casa reale, a spezzare molti cuori

George di Cambridge non è l’unico royal a festeggiare il compleanno il 22 luglio. Il futuro re d’Inghilterra ha soffiato su sette candeline nello stesso giorno in cui Felix di Danimarca, secondo nipote della regina Margrethe II e di suo marito, il principe Henrik, ne ha spente 18. «Per fortuna è molto più vecchio di me», deve aver pensato il piccolo George.



Perché le nuove foto di Felix pubblicate per l’occasione sul profilo Instagram della casa reale danese, dimostrano che (anche) il principe del Nord Europa – volto d’angelo e occhi color cielo – ha un futuro da rubacuori.

D’altronde buon sangue non mente: papà Joachim vanta un passato da playboy mentre il fratello maggiore Nikolai, 21 anni il prossimo agosto, principe e modello (ha sfilato per griffe come Burberry e Dior) è annoverato tra gli scapoli reali da tenere d’occhio. E Felix, a giudicare dalle nuovo foto, gli assomiglia sempre di più. Anche se al momento non sembra interessato alle passerelle. Dopo le vacanze estive riprenderà i suoi studi in Scienze sociali al Gammel Hellerup Gymnasium.

Felix e Nicolai, rispettivamente ottavo e settimo nella linea di successione al trono, sono cresciuti in un clima di serenità insieme a mamma Alexandra, nonostante il divorzio dei genitori, nel 2004, dopo dieci anni insieme. Papà Joachim oggi è sposato con la francese Marie Cavallier, e ha avuto altri due figli, Henrik e Athena. La madre, che ha mantenuto il titolo di principessa, ha divorziato per la seconda volta, dal fotografo Martin Jørgensen. Felix ha festeggiato i suoi 18 anni a Cayx Palace, la residenza estiva della famiglia reale danese situata nel distretto vinicolo di Cahors, nel sud della Francia. Insieme a tutta la sua bella famiglia allargata: mamma Alexandra, papà Joachim, Marie Cavallier, e i tre fratelli Nikolai, Henrik e Athena.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it