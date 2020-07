Rai Premium, stasera andrà in onda il film “La donna della domenica”

Un giallo tratto dall’omonimo, fortunato romanzo di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, e firmato da Luigi Comencini: alle 21.10 Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) propone il film “La donna della domenica” con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Pino Caruso, Lina Volonghi e Omero Antonutti. Il commissario Santamaria, un romano in forza presso la Questura di Torino, viene incaricato di indagare sull’uccisione dell’equivoco architetto Garrone. La presunta arma del delitto – un fallo di marmo – e alcune circostanze lo inducono a sospettare di Anna Carla, un’affascinante signora della ricca borghesia da cui il poliziotto si sente immediatamente attratto, e di Massimo, un amico di lei legato da amicizia particolare con Lello, un impiegato comunale. Le indagini si fermano per l’intricarsi degli indizi e per le raccomandazioni dei superiori che temono di suscitare un vespaio. Ma Lello, deciso a scagionare Massimo, segue una pista ben diversa da quella di Santamaria, e fruga nelle corruzioni documentate presso il catasto comunale. Ma la serie dei delitti non è finita…