Manu Chao aderisce al progetto “Grazie” per “Collisioni”

Il festival agrirock “Collisioni” che, quest’anno, ha dovuto rinunciare alla realizzazione della dodicesima edizione a causa dell’emergenza Covid, lancia il progetto speciale “Grazie” rivolto a quanti hanno lavoratori “nei giorni bui dell’emergenza”.

Il prossimo 12 agosto è in programma ad Alba (Cuneo), nell’ambito di questo progetto, il concerto di Manu Chao

per testimoniare “la vicinanza della musica internazionale al popolo italiano, che per primo ha conosciuto il dramma che oggi sta colpendo l’America Latina”. Proporrà il suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acustico”.

A breve verrà, inoltre, annunciato da Collisioni il programma delle altre serate della rassegna.