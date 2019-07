Rai1, domani torna “Superquark”

Nuovo appuntamento con Superquark, la trasmissione di Piero Angela in onda domani alle 21.25 su Rai1. La quarta puntata si aprirà con il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle “Dinastie”. Qualcuno li ha anche definiti i cani dipinti, per il loro mantello a macchie. Si tratta di lupi africani e, in quanto tali, vivono e cacciano in gruppo, con agguati e strategie di attacco molto efficaci. La storia che racconterà il documentario è quella eterna del possesso del territorio: presidiarne uno significa godere delle risorse che continuano a perpetuare la dinastia. Qui la contesa ha creato uno scontro tra una madre e una figlia, che si è staccata dal branco materno e ora vuole occupare il territorio della madre, che è costretta a sgombrare. Nei vari spostamenti, i due gruppi di licaoni incappano spesso nei loro potenti nemici: i leoni, che non fanno sconti a nessuno. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. Una tecnologia studiata per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo sistema di doping. Barbara Bernardini è andata al Berenson Allen Center for non invasive Brain Stimulation di Boston a vedere.

A cinquant’anni dalla conquista della Luna, il segreto del successo di una missione spaziale è ancora in buona parte l’eccellente preparazione degli astronauti. Alberto Angela è andato al Johnson Space Center di Houston, per seguire una delle fasi più importanti del loro addestramento. Si vedrà, quindi, la preparazione di Luca Parmitano alla partenza del 20 luglio.

La storia di una Start Up che vuole replicare in Italia il successo che le serre idroponiche hanno avuto in Olanda. Un paese dal quale l’Italia importa migliaia di tonnellate di pomodori e peperoni ogni anno. L’idea è nata in seguito ad un servizio di Superquark del 2010. In studio Piero Angela e Paco Lanciano approfondiranno il concetto di serra sfera con un esperimento scientifico.

Le reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane sono il frutto di tecnologia dei materiali e di studi sulle loro deformazioni che ne fanno un prodotto molto particolare. Ma quanto resistono, chi le ha inventate e come si decide dove montarle? Paolo Magliocco e Francesca Marcelli sono andati a Bellinzona per capirne dipiù.

Cosa insegna il crollo del Ponte di Genova? Marco Visalberghi ha intervistato i ricercatori per capire come si potrebbero evitare disastri simili in futuro. Inoltre, nelle rubriche:

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che racconterà le truffe su Leonardo.

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, che parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America.

“Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini per sapere cosa sia la castrazione chimica. Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la Scienza in cucina”, per scoprire la dieta delle mani.