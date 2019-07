Rai 4K, in onda h24

Il canale satellitare sperimentale Rai 4K è ora in onda per tutta la giornata, e presenta – come già dal 2016 – i grandi eventi sportivi, le fiction Rai e i programmi di punta come le serate di Alberto Angela, inseriti in uno slot di programmazione di più di dodici ore, ripetuto ciclicamente e destinato ad arricchirsi sempre più nei prossimi mesi. Sono già presenti opere liriche, documentari relativi alle regioni italiane, programmi di cultura, con il contributo di Rai Com e delle Sedi regionali Rai.

Rai 4K è diffuso su tivùsat al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita ed è stato sviluppato fino ad ora grazie alla stretta collaborazione con Eutelsat. Rai conferma con questa iniziativa la propria leadership tecnologica nel sistema televisivo italiano e il proprio ruolo di volano dell’innovazione.