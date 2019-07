Baby George e la polemica per gli auguri di compleanno di Harry e Meghan

I Duchi di Sussex hanno lasciato un tenero commento sotto una foto del primogenito di casa Cambridge: «Buon compleanno, ti auguriamo un giorno speciale e tanto amore». Ma qualcuno l’ha trovato irrispettoso…

«La vita da reale non è facile». Meghan Markle lo aveva fatto intuire la scorsa settimana, all’anteprima europea de «Il Re Leone», parlando con il musicista Pharrell Williams: «La mia relazione con Harry è meravigliosa, ma non la rendono facile». A chi si stesse riferendo non è dato saperlo, di sicuro però – negli ultimi sei mesi – ha capito che far parte della famiglia regnante implica essere sempre sotto i riflettori e criticata – a volte – anche per una stupidaggine, come un commento di auguri.

Ebbene sì, in occasione delsesto compleanno di Baby George, i Sussex hanno deciso di lasciare un tenero messaggio di auguri sul profilo di William e Kate, sotto la foto del bambino: «Buon compleanno», è il semplice attacco con l’emoji di una torta con le candeline e un palloncino rosso. «Ti auguriamo un giorno davvero speciale e tanto amore». Apriti cielo: molti fan della famiglia reale sono partiti all’attacco dato che – secondo loro – il commento era irrispettoso perché troppo informale.

«Lui è altezza reale, il futuro re, dovete trattarlo con rispetto», ha scritto qualche utente, infuriato perché non compare il titolo nobiliare. «Potevate scrivere almeno Prince George, come hanno fatto le pagine ufficiali Clarence House e The Royal Family nei loro messaggi di auguri», è l’appunto di un follower. C’è chi avrebbe preferito un post ad hoc sulla pagina dei Sussex e, ovviamente, non mancano i consueti attacchi a Meghan: «Non ha ancora capito che questo non è un set di Hollywood».

Insomma, una polemica folle, nata sul niente: può un messaggio di auguri, spontaneo e meno istituzionale, creare un simile parapiglia? «Sono gli zii, non c’è motivo che inseriscano nomi e titoli», è la difesa di un utente, «la cosa più importante è la sincerità». Repliche che non scalfiscono i detrattori dei Sussex, convinti che Harry e Meghan ormai abbiano occhi solo per il loro Archie: già di recente, durante una partita di polo, se l’erano presa con l’ex attrice americana, rea di aver considerato poco i nipoti.

In effetti, in casi come questo, le sue parole tornano a riecheggiare: «Non è facile la vita da reale».

Nicola Bambini, Vanity Fair