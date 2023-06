Sicilia Jazz Summer al via, Palermo si accende con Manhattan Transfer, Anastacia e Manuel Agnelli

Ai nastri di partenza il Sicilia Jazz Summer 2023 che si terrà dal 23 giugno al 2 luglio a Palermo e ha già registrato il sold-out per gli abbonamenti mentre sono in vendita ancora i singoli biglietti.

Sarà il jazzista statunitense Marcus Miller, uno dei musicisti più influenti del nostro tempo, a inaugurare la terza edizione del festival. Dall’alto di una prestigiosa carriera di oltre trent’anni, è stato due volte vincitore del Grammy Award e nel 2013 è stato nominato Artista UNESCO per la Pace. Una star internazionale che si esibirà in una prima mondiale, aprendo il tour europeo con brani appositamente commissionati e l’accompagnamento dell’Orchestra Jazz Siciliana, unico concerto d’orchestra previsto in Europa.

Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, aprirà i battenti il 23 giugno ed è frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale, e si pone come ulteriore obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali.

Il sipario di Palazzo Steri si aprirà dunque il 23 giugno alle ore 21.30 con lo spettacolo di Marcus Miller accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Il SJF inoltre è sicuramente divenuto da tre anni strumento di veicolazione della produzione di musica jazz siciliana quale volano turistico, culturale e artistico della Sicilia, oltre a essere l’unico Festival che esista al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, che vedrà protagonisti non solamente l’Orchestra Jazz Siciliana ma soprattutto gli studenti dei conservatori siciliani. Largo spazio, dunque, alle giovani leve che hanno la possibilità di esibirsi in uno dei palcoscenici più importanti che per la terza edizione si consacra tra gli eventi dell’estate come quello dei grandi numeri con un programma ricco di concerti di musicisti residenti e la presenza di stelle internazionali.

Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo in termini di presenze e di esibizioni delle precedenti due edizioni e della preview realizzata a gennaio, saranno realizzati complessivamente oltre 107 concerti, di cui 10 produzioni orchestrali originali in scena in alcuni siti del centro storico di Palermo quali Palazzo Butera, Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo. Sono previste, quali peculiarità del festival, prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le giovani eccellenze dei conservatori siciliani costituite da altre big band e da tanti allievi delle istituzioni musicali AFAM.

Per la terza edizione del Sicilia Jazz Festival Summer oltre a scorrere nel cartellone grandi nomi del mondo artistico internazionale come Marcus Miller, Anastacia, Gregory Porter, The Manhattan Transfer, gli Earth Wind & Fire experience, Bob Mintzer, Manuel Agnelli, Diane Schuur, Judith Hill, Dave Holland, largo spazio all’interno del Village alle produzioni dei dipartimenti jazz con i Maestri e gli allievi dei conservatori “Vincenzo Bellini” di Catania, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e “Antonio Scontrino” di Trapani. Tra le tante esibizioni la Brass Marching Street Band per le vie del centro storico all’interno del Jazz Village e Lucas Santana trio, giovane di grandi capacità interpretative, Giacomo Tantillo in quartet, di recente esibitosi al concerto di Radio Italia a Milano, Conservatorio di Messina Teachers’ concert, Conservatorio di Trapani con The Teachers Play, Conservatorio di Palermo con Francesco Guaiana Hexagon Ensemble, Conservatorio di Ribera – TJDP con special guest Nicky Nicolai, Nino Bonocore jazz duo con “Scrivimi”, Jazz Lab Ensemble del Conservatorio Bellini di Catania e tanti altri ancora.