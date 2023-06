LOL Talent Show, Mago Forrest condurrà il programma

Al via la ricerca del decimo concorrente della quarta edizione di Lol – Chi ride è fuori, il noto programma che riunisce all’interno di una stanza alcuni dei comici dello spettacolo italiano, unica regola: vietato ridere. Nel corso delle prime tre stagioni i concorrenti si sono sfidati a suon di gag, travestimenti e scene improvvisate.

KATIA FOLLESA, ANGELO PINTUS ED ELIO I GIUDICI

Prime Video ha annunciato l’arrivo di Lol Talent Show – Chi fa ridere è dentro svelandone anche i protagonisti. Mago Forrest, concorrente della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori e vincitore di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, sarà il conduttore del programma. Al suo fianco troveremo tre grandi nomi della risata, ovvero Katia Follesa, Angelo Pintus ed Elio, tutti protagonisti della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Il vincitore dello show entrerà a far parte del cast della nuova edizione del programma, in arrivo prossimamente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nessuna informazione sui possibili nomi degli altri concorrenti. Le selezioni si terranno in tre città: Milano, Napoli e Roma.