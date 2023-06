La figlia di Morgan e Asia Argento festeggia il compleanno con papà

Anna-Lou Castoldi compie 22 anni e festeggia con papà Morgan, la sua sorellina Maria Eco (3 anni), figlia del cantante e Alessandra Cataldo, e la fidanzata Dora. La festeggiata spegne le candeline su una torta che ricorda la tastiera di un pianoforte. Con il padre i rapporti non sono sempre stati semplici ma ora tra loro sembra tutto filare a meraviglia.

Anna-Lou Castoldi ha celebrato il compleanno nel backstage di XFactor e a brindare con lei c’erano anche Fedez, Ambra Angiolini (cara amica di sua madre Asia Argento) e Dargen D’Amico, giudici del talent insieme a Morgan. La festeggiata sembra a suo agio con il gruppetto, mentre la sua fidanzata Dora resta in disparte. Con la sorellina Maria Eco, deliziosa nel suo vestitino a fiori, si dimostra affettuosa e si fa aiutare a soffiare sulle candeline.

La famiglia allargata di Anna-Lou

Anna-Lou Castoldi sembra avere un bellissimo rapporto con Maria Eco. La bimba è nata nel marzo 2020 e Morgan con lei è un papà tenerissimo. Alla festicciola improvvisata mancava invece Lara, la figlia che il cantante ha avuto da Jessica Mazzoli. Anna-Lou ha anche un fratello, Nicola Giovanni Civetta (14 anni), figlio di Asia Argento e del suo ex marito Michele Civetta. L’attrice, che non era alla festa, ha fatto gli auguri alla sua primogenita sui social: “Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita. Sono fiera di quello che sei, e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa”.

Innamorata

Anna-Lou Castoldi già da qualche tempo convive con la sua fidanzata Dora in un piccolo borgo nei pressi di Roma. “Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”, ha detto. E ha aggiunto: “Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”.