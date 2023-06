Il figlio di Tina Turner, Ike Jr., arrestato per possesso di cocaina: ha cercato di ingerirla

Il figlio d Tina Turner, Ike Turner Jr. è stato arrestato in Texas, poche settimane prima della morte della star, per possesso di cocaina crack e manomissione delle prove.

La notizia è però trapelata solo nei giorni scorsi. Il musicista, 64enne, era stato fermato dalla polizia perché uno dei fanali della sua auto era spento. Secondo quanto riferito dal rapporto del dipartimento di polizia di Alvin, Texas, Ike Jr. avrebbe cercato di ingoiare la droga in suo possesso prima che gli agenti di polizia gli si avvicinassero e gli chiedessero di scendere.

L’arresto

“Ha cercato di ingerire la droga prima che gli ufficiali potessero sequestrargliela”, ha scritto il capitano Q.T. Arendell nel rapporto sull’arresto. La polizia ha potuto sequestrare alla fine “solo” due grammi di cocaina crack e poco meno di un grammo di metanfetamina. Il musicista è stato arrestato e, quando sua madre è morta a 83 anni, il 24 maggio 2023, si trovava dietro le sbarre nella prigione della contea di Brazoria, ad Angleton, in Texas. Non avendo ancora pagato la cauzione di 70mila dollari l’uomo è ancora detenuto.

Ike Turner Jr.

E’ uno dei due figli che Ike Turner (l’altro è Michael) ebbe dall’ex moglie Lorraine Taylor e che Tina Turner adottò dopo il matrimonio, nel 1962.

Come i suoi genitori ha intrapreso una carriera musicale, come membro della tribute band The Love Thang Band, insieme alla cantante Sweet Randi Love. Ha anche vinto un Grammy lavorando con il suo defunto padre Ike Turner nell’album del 2006 Risin’ With The Blues, che ha prevalso nella categoria Best Traditional Blues Album.

Ike Jr. avrebbe anche tentato di lavorare con la madre ma, come lui stesso ha riferito in un’intervista, Ike Turner non era d’accordo e non voleva che il figlio venisse coinvolto nei progetti musicali di Tina.

“Quando mia madre e mio padre si sono separati, non voleva che lavorassi con lei e mi ha picchiato in testa con una pistola calibro 45 nichelata”, aveva dichiarato Ike Jr. al DailyMail.com in un’intervista dell’agosto 2018.

Sempre in quell’occasione Ike Jr. ha anche confessato di non aver parlato con la madre adottiva per quasi due decenni.

“Tina mi ha cresciuto dall’età di due anni”, ha detto. “È l’unica madre che abbia mai conosciuto. Ma non parlo con lei da Dio solo sa quando, probabilmente dal 2000”. E ha aggiunto: “Mia madre sta vivendo la sua vita – ha un nuovo marito ed è in Europa. Non vuole avere niente a che fare con il passato”.

Ike Jr. ha sempre difeso la reputazione di suo padre sul tema della violenza domestica che la star avrebbe subito da lui e raccontata nelle interviste rilasciate sia da Tina che da Ike, e nel film biografico di Tina Turner del 1993 “What’s Love Got to Do with It”.

“Mia madre e mio padre non hanno litigato più delle persone accanto a te”, ha detto nell’intervista del 2018. “Penso che il loro problema fosse la sua bocca e la sua bocca – mio padre non prendeva merda da nessuno.”

Ike Turner è morto per overdose di cocaina nel dicembre 2007 all’età di 76 anni, dopo essere stato tossicodipendente per decenni e essere stato arrestato per possesso di cocaina el 1989. Il musicista era stato perseguitato per decenni dalla tossicodipendenza, compresa una pena detentiva di 18 mesi per possesso di cocaina nel 1989.