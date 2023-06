Harry Styles ha fermato il concerto per permettere ad una donna incinta di andare in bagno

I fan di Harry Styles lo sanno: la popstar farebbe di tutto per il suo pubblico. Anche (e soprattutto) interrompere un live di un tour mondiale con migliaia di spettatori paganti per prestare le giuste attenzioni ad una singola persona in difficoltà. A Cardiff il cantautore ha messo in pausa il suo show per una donna incinta avvistata tra la folla. Lo spettacolo si è fermato per permettere alla fan di andare in bagno ma durante la sosta il cantante ha fatto molto di più per lei e per il suo compagno che l’ha accompagnata al concerto. Insieme al pubblico dello stadio Styles ha aiutato la coppia a scegliere il nome del bambino.

IL LIVE IN PAUSA PER UNA DONNA INCINTA

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che sia importante che Sian vada a fare la pipì, vero?” così, spontaneamente, Harry Styles ha chiesto al pubblico pagante una pausa per permettere a Sian, una fan incinta tra la folla, di raggiungere le toilets del Principality Stadium di Cardiff.

La donna aveva attirato l’attenzione di Styles con una richiesta per l’artista, sempre attento alle domande scritte sui cartelloni esposti nel pubblico. Sian aveva chiesto al cantante di As It Was aiuto per scegliere il nome del bambino, così il ventinovenne non ha esitato ad interpellare la folla invitata ad esprimersi per acclamazione sulle opzioni presentate dalla fan. Il piccolo si chiamerà Stevie, nome scelto nella rosa di alternative sottoposte alla star britannica che includevano Harley, Rafa e Caleb. La donna è poi, effettivamente, andata in bagno, invitata dal cantante a tornare velocemente per non perdersi il resto dello show.