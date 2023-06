Berlino, il teaser ufficiale della serie TV e tutto quello che c’è da sapere

Berlino è lo spin-off prequel de La casa di carta con protagonista Pedro Alonso. Netflix Italia ha pubblicato il teaser ufficiale mostrando le prime immagini della produzione.

Dall’universo de La casa di carta sta per arrivare Berlino. La serie TV racconterà il piano architettato dal protagonista per rubare quarantaquattro milioni di euro in un solo pomeriggio. Pedro Alonso ha anticipato: “Un buon piano deve sempre includere una piccola dose di divertimento, cari”.

Netflix Italia ha distribuito la sinossi ufficiale nella scheda della serie TV: “Nel periodo d’oro che precede gli eventi di La casa di carta, Berlino si riunisce a Parigi con un’abile banda per architettare una delle rapine più ambiziose di tutti i tempi”.

Berlino arriverà sulla piattaforma di streaming a fine anno, più precisamente a dicembre. Nessuna informazione sulla data di uscita precisa.