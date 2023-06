Adele dimentica le parole di una canzone durante il concerto… i fan accorrono in suo aiuto

Adele dimentica le parole di una canzone durante uno dei recenti concerti della sua residenza a Las Vegas dal titolo “Weekends with Adele”. E i fan accorrono in suo aiuto. Sul palco del Colosseum al Ceasars Palace la popstar si è interrotta subito dopo aver iniziato a cantare “I Drink Wine” dal suo quarto album “30” e ha chiesto così aiuto al suo pubblico. Il video che documenta tutto il divertente siparietto fuori programma è stato postato su Twitter ed è subito diventato virale. “Ho dimenticato il testo della canzone. Maledizione!”, avrebbe detto la cantante e poi rivolgendosi ad uno dei suoi fan sotto il palco: “Ricordami le parole…”.

Prontamente l’uomo ha continuato la canzone e Adele ha detto: “Va bene, resettiamo tutto e ricominciamo da capo, ok?” Ha poi scherzosamente offerto al fan 50 dollari per aver terminato il testo del suo brano e ha tentato di riprendere a cantare ma ha riscontrato un problema tecnico. A questo punto la cantautrice britannica non ha potuto che improvvisare e ha cercato una barzelletta da raccontare per ammazzare il tempo:

“No, quella non posso dirla. È troppo sporca”, ha scherzato Adele con i fan che chiedevano di ascoltare proprio una barzelletta sporca.

Quando il team tecnico della produzione ha dato infine l’ok per ricominciare Adele si è ripresentata al pubblico come se lo spettacolo fosse appena iniziato. E tra risate e applausi ha cominciato a cantare “I Drink Wine”, come previsto e senza interruzioni o buchi di memoria.

Non è la prima volta però che la star, vincitrice ben 16 Grammy Awards e di altri innumerevoli riconoscimenti dai Brit agli American Awards, dimentica le parole delle sue canzoni. Troppi testi da tenere a mente?

Era già successo nel 2016 durante uno dei suoi live a Lisbona, dove la straordinaria interprete aveva cominciato ad intonare il brano “Million Years Ago” sbagliando le parole del testo, per poi sbizzarrirsi in un esilarante virtuosismo una volta compreso l’errore.