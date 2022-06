La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma

Questa sera, giovedì 23 giugno, la band replica il concerto di ieri al Palazzetto dello Sport. Entrambi gli show sono andati sold out in pochi giorni

I Pinguini Tattici Nucleari, band rivelazione del 2020, hanno conquistato davvero tutti: il loro Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, infatti, ha già molte delle date previste sold out. Questa sera, giovedì 23 giugno, a partire dalle ore 21:00, il gruppo tornerà ad esibirsi a Roma nel Palazzetto dello Sport. “Siamo davvero felici che il tour sia ripartito nonostante tutti i rinvii obbligati – hanno detto gli artisti – il nostro pubblico ci vuole bene e ci è stato vicino in questo periodo difficile, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti è sold out, e anche la leg estiva sta andando bene.”

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI A ROMA, LA SCALETTA

Riccardo Zanotti & Co sono pronti a replicare la serata di Roma di ieri, portando sul palco la loro allegria e la loro spensieratezza, che ben si sposano con brani come Giovani Wannabe e Ringo Starr.

Scopriamo insieme la possibile scaletta del concerto di stasera:

Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello Bianco

LE PROSSIME DATE DEL TOUR DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Dopo Roma il Dove Eravamo Rimasti Tour si trasferirà in altri palazzetti, come il Pala Alpitour di Torino, e in alcuni dei festival musicali più importanti d’Italia. Il tour riassume tutta la voglia del gruppo di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciandosi alle spalle due anni di stop per ripartire, appunto, da dove erano rimasti.

Ecco le prossime date disponibili, alcune delle quali sono già sold out:

Sabato 25 giugno – Palasele – Eboli (SA) SOLD OUT

Lunedì 27 giugno – Pala Alpitour – Torino – SOLD OUT

Giovedì 30 giugno – Unipol Arena – Bologna – SOLD OUT

Sabato 2 luglio – PalaPrometeo – Ancona SOLD OUT

Lunedì 4 luglio, mercoledì 6 luglio e giovedì 7 luglio – Mediolanum Forum – Milano SOLD OUT

Sabato 9 luglio – Parma CittàDellaMusica / Palazzo Ducale – Parma

Domenica 10 luglio – Collisioni Festival / Piazza Medford – Alba

Giovedì 14 luglio – Rendano Arena – Cosenza

Sabato 16 luglio – Wave Summer Music / Villa Bellini – Catania SOLD OUT

Venerdì 22 luglio – Bergamo Summer Music / Arena Estiva Fiera – Bergamo SOLD OUT

Domenica 24 luglio – NoSound Fest / Parco della Pace – Servigliano

Martedì 26 luglio – Balena Festival / Arena del Mare – Genova SOLD OUT

Venerdì 29 luglio – Shock Wave Festival / Lungomare Tosti / Francavilla al Mare

Domenica 31 luglio – Sonic Park Matera / Cava del Sole – Matera

Lunedì 1 agosto – Parco Gondar – Gallipoli

Lunedì 8 agosto – Arena di Verona – SOLD OUT

Giovedì 11 agosto – Arena dei Pini – Baiai Domizia (CE)

Sabato 13 agosto – Arena della Regina – Cattolica

Lunedì 15 agosto – Red Valley Festival – Olbia