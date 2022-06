Johnny Depp annuncia il tour con gli Hollywood Vampires per l’estate 2023

La band, di cui fanno parte anche Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen, si esibirà in Germania e in Lussemburgo a giugno del prossimo anno





Dopo avere vinto la causa contro la sua ex moglie, Amber Heard, e la probabilità di tornare al cinema nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6, la carriera di Johnny Depp sembra ridecollare e non solo in ambito cinematografico. L’attore, infatti, nel 2023 partirà per un tour europeo con la sua band, gli Hollywood Vampires, formata da Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen. Solo a marzo il gruppo si era visto costretto a cancellare le date già programmate, a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative restrizioni imposte.

LE DATE DEL TOUR EUROPEO

Ora che la situazione sembra essere migliorata, gli Hollywood Vampires hanno pianificato sei show in Lussemburgo e in Germania, ma i fan dovranno attendere ancora a lungo. Le tappe europee, infatti, sono previste per giugno del 2023, la prima delle quali sarà al Rudolf Weber Arena a Oberhausen. L’ultimo concerto, invece, è previsto per il 30 giugno 2023 allo Zitadelle Mainz, a Magonza.

Queste le date:

20 giugno – Rudolf Weber – Arena – Oberhausen

21 giugno – Rockhal – Esch-Sur-Alzette

24 giugno – Olympiahalle – Monaco

27 giugno – Stadpark – Amburgo

28 giugno – Zitadelle Spandau – Berlino

30 giugno – Zitadelle Mainz – Magonza

I biglietti per i concerti saranno acquistabili a partire dalle 11:00 di lunedì 27 giugno. Per tutte le informazioni aggiuntive e per sapere dove poter comprare i biglietti date un’occhiata al sito ufficiale degli Hollywood Vampires.

LA COLLABORAZIONE TRA JOHNNY DEPP E JEFF BECK

L’attore si è esibito con Jeff Beck, in qualità di ospite, in alcuni dei suoi spettacoli. Aveva fatto notizia la sua presenza in uno show europeo del performer a ridosso del verdetto del processo contro la sua ex moglie Amber Heard. Da quel momento Johnny Depp si è unito più volte a Beck per molti dei suoi concerti, l’ultimo dei quali è stato a Parigi il 25 luglio del 2021. In più, i due artisti hanno lavorato insieme a un nuovo album, dal titolo 18, che uscirà il 15 luglio prossimo. Il primo singolo estratto, This Is A Song For Miss Hedy Lamar, è stato scritto da Depp e rende omaggio all’omonima attrice morta nel 2000 a 85 anni. A questo proposito Jeff Beck si è detto sbalordito per il talento musicale dell’attore: “Questa canzone è il motivo principale per cui ho chiesto a Depp di creare un album insieme”.