I 20 anni di Giulia Stabile, tra l’amore e la consapevolezza di se stessa

Giulia Stabile ha da pochi giorni compiuto 20 anni, l’ultimo fatto di numerose novità, dall’esprienza di Amici 20, dove ne è uscita vincitrice – diventando così la prima ballerina donna ad ottenere questo risultato- alla partecipazione a Tù si que vales, arrivando poi ad essere conduttrice di un programma sulla piattaforma Witty Tv.

L’esprienza vissuta nel talent e la conseguente vittoria sono stati per la ballerina il coronamento di un percorso, di un sogno, in cui si è riscatta come donna e come ballerina.

La ragazza piena di insicurezze è diventata una donna che si piace e che è consapevole delle proprie possibilità e dei propri mezzi. Tutto questo ha aiutato Giulia a trovare anche l’amore con il cantante Sangiovanni e ad oggi, insieme, sono una delle coppie più amate.

Ha conquistato tutti con il suo sorriso e la sua simpatia che la hanno portata a misurarsi anche con esperienze diverse da quelle della danza.

Giulia piace al pubblico perchè è semplice e tante ragazze si rivedono in lei, piace perchè probabilmente attraverso i suoi racconti di adolescente bullizzata che ha trovato la forza di emergere si rivede qualcuna di loro. Una vera e propria fenomenologia quella di Giulia, che ora è pronta a conquistare chi la incontra con il suo sorriso e con i suoi occhi pieni di consapevolezza .