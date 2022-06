Fedez e Chiara Ferragni a cena con Rkomi e Paola Di Benedetto: “La coppia dell’anno”

Il rapper ha pubblicato la prima foto social che lo immortala insieme alla moglie e alla neo coppia, che conferma così la neonata relazione

Non è più un segreto la storia d’amore fra Paola Di Benedetto e Rkomi, vero nome Mirko Manuele Martorana: dopo diverse paparazzate è arrivata anche la foto social ad ufficializzare la relazione. La neo coppia ha posato insieme a Fedez e Chiara Ferragni, scatenando una pioggia di commenti e like.

I FERRAGNEZ INSIEME A RKOMI E PAOLA DI BENEDETTO

“Indovinate la coppia dell’anno” ha scritto ironicamente Fedez sotto la foto. Anzi le foto, perché oltre allo scatto delle due coppie il rapper ne ha pubblicata anche un’altra, con Paola Di Benedetto abbracciata a Chiara Ferragni e Fedez abbracciato a Rkomi. “Voi belli noi bellissime” ha scherzato la conduttrice radiofonica sotto il post. “3msc” ha commentato invece il nuovo giudice di X Factor, citando “3 metri sopra il cielo”.

PAOLA DI BENEDETTO, LE SUE PAROLE SU RKOMI

Tutto è cominciato da una battuta di Fedez, che intervistato proprio da Paola Di Bendetto a RTL, le aveva chiesto se conoscesse Rkomi, nuovo giudice di X Factor. “Certo, lo abbiamo intervistato mille volte” ha replicato prontamente la conduttrice, ma tanto è bastato per far sorgere il sospetto che ci fosse sotto qualcosa. E infatti, pochi giorni dopo sono state pubblicate le prime paparazzate della neo coppia, con tanto di baci ed effusioni in pubblico. La stessa Paola Di Benedetto ha recentemente accennato alla sua storia con Rkomi durante un’intervista al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina. “A meno che le foto che avete visto non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le conclusioni” ha risposto l’ex Madre Natura, confermando così la storia d’amore con il cantautore milanese. Paola Di Benedetto ha poi voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, commentando tutti gli haters che la accusano di “cambiare fidanzati come cambia le mutande”. “Giusto per non sfociare nell’ipocrisia che uno dice non dice – ha dichiarato l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip – Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché in questi giorni si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore” ha voluto chiarire. “Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 vuole cambiare fidanzato, ma quale è il problema? Deve finire questo concetto dell’uomo che passa come un fenomeno se cambia le donne e invece le donne le facciamo passare come sgualdrine se cambiano uomini. Deve finire questa roba perché è orribile da leggere”.