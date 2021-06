Notti Bianche del Cinema, annunciati i primi titoli

Arrivano i primi titoli e i tanti eventi in programma alle Notti Bianche del Cinema: 48 ore di proiezioni non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 in tutta Italia per concludersi il 4 luglio alla stessa ora e che coinvolgeranno 70 sale e arene cinematografiche a Milano, Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Venezia con un calendario condiviso e connesso in continuo aggiornamento.

Sono le anteprime di Occhi Blu diMichela Cescon con Valeria Golino ePenguin Bloom di Glendyn Ivin con Naomi Watts in collaborazione con il Taormina Film Fest 67; le maratone dedicate a Dario Argento, Fantozzi, Quentin Tarantino, Wes Anderson e Nicolas Winding Refn;i film del cuore scelti e presentati al pubblico in sala dagli artisti come Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto di Elio Petri proposto da Fabrizio Gifuni o Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli voluto da Pierfrancesco Favino; le novità italiane presentate dal cast come La terra dei figli di Claudio Cupellini e School of Mafia di Alessandro Pondi, i film da vedere insieme ai propri figli come 18 Regali di Francesco Amato presentato da Vittoria Puccini; le proiezioni con gli autori come quelle di Paolo Genovese con Una famiglia perfetta, Francesco Bruni con Cosa sarà, Claudio Noce con Padrenostro e Mauro Mancini con Non odiare.

Ideate e curate da Alice nella Città, nell’ambito del progetto #soloalcinema, le Notti Bianche del Cinema sono realizzate in collaborazione con Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, doc/it, Fondazione Cinema per Roma e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Roma e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION.

Madrina dell’evento sarà Monica Bellucci che dichiara: “Sono felice di supportare le Notti Bianche del cinema, 48 ore di proiezioni non-stop in tutta Italia per recuperare il tempo perso e riscoprire la bellezza della visione sul grande schermo”.

Una festa che mette al centro la magia e l’atmosfera unica del grande schermo, in sala o nelle arene, e il rapporto tra partecipazione e sicurezza, cultura e cittadinanza attiva, con un programma di eventi speciali, riscoperte e nuove uscite, coinvolgendo tutte le professionalità del cinema: registi, artisti, interpreti, sceneggiatori, giornalisti, critici, curatori di festival, unitiper la ripartenza. Un grande evento culturale pensato per recuperare gli spazi perduti, quelli del tempo libero e della socializzazione, del pensiero e del divertimento, e per essere ripetuto durante l’anno.