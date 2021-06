“Ho un cancro in fase avanzata”, la rivelazione del Gunther di Friends

Un cancro al quarto stadio per James Michael Tyler, il Gunther amico e collega di Jennifer Aniston/Rachel al Central Perk, mitico bar di ‘Friends’. A rivelarlo è lo stesso attore, che in un’intervista allo show americano Today ha spiegato di non aver potuto partecipare di persona alle riprese della Reunion del cast proprio a causa del tumore alla prostata diagnosticato nel 2018 e ora in stadio avanzato.

Il cancro, spiega il 59enne alla trasmissione, “si è diffuso alle ossa”. L’attore ha “avuto a che fare con quella diagnosi per quasi tre anni. È al quarto stadio. Cancro in fase avanzata. Quindi alla fine probabilmente mi prenderà”, ha detto Tyler in collegamento spiegando come all’inizio le terapie funzionassero e come invece più avanti sia rimasto paralizzato alle gambe.

“Se si diffonde dalla prostata alle ossa può essere molto più difficile da affrontare”, ha spiegato ancora, parlando di come ora sia sottoposto a chemioterapia per rallentare il corso della malattia ed esortando gli uomini a fare i dovuti controlli per scongiurare il pericolo.

Adnkronos