Notte della Taranta, con maison Dior il 22 luglio a Lecce

A dispetto del Covid-19, la Notte della Taranta ci sarà, appuntamento nell’ambito dello show Dior in programma a Lecce il 22 luglio. Ad annunciarlo Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, e Pietro Beccari, presidente e Ceo del marchio della moda.

“Una straordinaria opportunità per la musica del Salento riconosciuta dall’eccellenza internazionale – ha commentato il presidente della Fondazione, Massimo Manera – Abbiamo incontrato Maria Grazia Chiuri il 3 marzo scorso poco prima della chiusura per l’emergenza Covid e durante questi mesi abbiamo ottimizzato il progetto che prevede la presenza in piazza Duomo dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta, dell’Orchestra Sinfonietta di Roma dirette dal maestro concertatore Paolo Buonvino, e del corpo di ballo della Taranta. La collaborazione con Dior premia il cammino percorso dalla Fondazione nella promozione e valorizzazione della pizzica salentina nel panorama internazionale. Ringraziamo Maria Grazia Chiuri per aver fortemente creduto in noi”.