Noemi in bikini, dimagrita rivela come ha fatto: è in forma perfetta (Foto)

Sul profilo social di Noemi avevamo già notato da un po’ che fosse dimagrita ma è la sua foto in bikini che mostra la vera forma fisica della cantante. Noemi supera a pieni voti la prova costume, in costume nero non è al mare ma trova ugualmente il modo per abbronzare un po’ la sua pelle chiarissima. Qualche fan confessa che stenta a riconoscerla e lei risponde soddisfatta, giura che invece sì è proprio lei.



Un fine settimana in pieno relax in campagna per la splendida cantante dai capelli rossi e anche se lei nel post parla della ricerca della location perfetta tutti non fanno che ammirare la sua forma fisica. Noemi in costume questa estate batte tutte e rivela anche come ha fatto a perdere peso. La ricordavamo pigra e l’abbiamo vista più volte perdere qualche chilo per poi riprenderlo; questo non ha mai cambiato la sua voce, che sia un’artista molto apprezzata è innegabile ma da donna la sua soddisfazione arriva con il bikini dell’estate 2020.

I complimenti che sta ricevendo sono tantissimi, a 38 anni la sua forma fisica è invidiabile, ma come ha fatto? In quarantena in molti sono ingrassati, Noemi no e ne ha approfittato per dedicarsi di più a se stessa. Mentre conferma che quella nella foto in costume è proprio lei precisa che si è affidata all’alimentazione salutare, non dà certo consigli ma quello di volersi bene e mangiare sano è sempre il migliore. Non può bastare, ovviamente c’è bisogno di allenamento per la tonicità, la pancia piatta e non solo.

Noemi ha spiegato che segue il metodo Tabata, un allenamento che prevede l’esecuzione di sette o otto ripetizioni al massimo dell’intensità per poi alternare dieci secondi di recupero. Il tutto è molto faticoso ma l’allenamento così è breve e i risultati si vedono.





