Jennifer Aniston e Lisa Kudrow ricordano i momenti migliori di Friends

Una chiacchierata tra amiche e colleghe per ricordare una delle serie televisive più celebri del piccolo schermo

La reunion di Friends è uno degli eventi mediatici più attesi dell’anno, ma l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha comportato lo slittamento delle riprese che avrebbero dovuto tenersi nei mesi scorsi.

Pochi giorni fa il magazine The Wrap ha intervistato la co-creator Marta Kauffman che si è augurata di poter ripartire con le riprese verso la fine dell’estate: “Speriamo di poter tornare sul set ad agosto, se tutto va bene, se non ci sarà una seconda ondata e lo studio sarà aperto”.

Il pubblico ha subito accolto con grande entusiasmo la notizia sperando di poter veder l’atteso episodio speciale nei prossimi mesi. Ora, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, interpreti rispettivamente di Rachel Green e Phoebe Buffay, sono tornate al centro dell’attenzione per una divertente chiacchierata realizzata per Variety a cui hanno rivelato alcuni aneddoti sulla celebre serie televisiva.

Le attrici hanno fatto un viaggio nel passato grazie anche alla memoria di ferro di Jennifer Aniston, capace di ricordarsi esattamente come fossero vestiti gli attori il primo giorno della lettura dei copioni: “Indossavi un outfit assolutamente nello stile di Phoebe – come una camicia bianca di lino, stile hippy e avevi tante collane e conchiglie. I capelli erano raccolti con due piccole mollette”.

Jennifer Aniston ha poi rivelato di ricordarsi anche l’outfit di Courteney Cox: “Indossava una maglietta rosa con una rifinitura bianca”.

Lisa Kudrow ha invece parlato del grande affetto che lega gli attori del cast: “Friends non è ‘Oh, è stato un duro lavoro per dieci anni’, non è quello. Lo show ha funzionato perché ci siamo impegnati tutti. Non era soltanto impegnarsi in un ruolo o per un contratto. Noi ci vogliamo ancora bene. Il nostro cast è così e questo è il motivo per il quale ha funzionato. Credo che una parte di me sia morta. Non posso rifarlo ancora”.

Successivamente Lisa Kudrow ha chiesto all’amica se le sia mai capitato di rivedere gli episodi della serie, questa la risposta: “Amo inciampare sugli episodi di Friends. Una volta ero con Courtney ed eravamo alla ricerca di qualcosa nello stile di Friends. Ci siamo imbattute negli errori durante le riprese, ci siamo messe davanti alcuni computer come due nerd a guardare gli errori e ridere di noi stesse”.

Infine, Jennifer Aniston ha aggiunto: “Questo è ciò che amo quando guardo un episodio, generalmente ricordo quando ci siamo interrotti durante la registrazione”.

Tg24.sky.it