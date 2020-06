Barba lunga e capelli bianchi, ecco come è diventato Fonzie

Lʼattore Henry Winkler è apparso in un video sui social con lʼobiettivo di prendere di mira Trump, ma ha catturato lʼattenzione per il suo nuovo look

Barba lunga e capelli bianchi: è netta la trasformazione di Fonzie. L’attore Henry Winkler, protagonista del popolare telefilm Happy Days, è apparso sui social in una veste nuova. Abbandonata la giacca di pelle, Arthur Fonzarelli è tornato su Twitter con un video per prendere di mira il presidente ameriano Donald Trump, ma ha catturato l’attenzione soprattutto per il suo nuovo look.

Nel video, della durata di pochi secondi, Henry Winkler beve un bicchiere d’acqua e lo fa con una mano sola, come sottolinea anche nella didascalia (“one hand”). Il riferimento è al presidente Trump, che in un filmato dei giorni scorsi è apparso debole e fiacco, tanto che per portare un bicchiere alla bocca ha dovuto utilizzare entrambe le mani.

TgCom24