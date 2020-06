Amazon Prime Video, arriva D.N.A. di Lillo & Greg: nel cast, c’è Gianni Fantoni

Vi segnaliamo un’interessante novità dal mondo del cinema. Arriva su Amazon Prime Video D.N.A. (Decisamente Non Adatti): la commedia che segna l’esordio alla macchina da presa di Lillo & Greg, con protagonisti Lillo, Greg e Anna Foglietta.

Il film racconta la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite. Interpretato da Lillo & Greg e Anna Foglietta, e scritto da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg), Lillo Petrolo (Lillo). D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. In D.N.A., troviamo una presenza familiare per il pubblico: Gianni Fantoni, che ci ha raccontato le sue impressioni. L’attore ci ha svelato di aver provato “una grande felicità nel lavorare con un cast di amici”. E non solo: il progetto gli ha permesso di realizzare uno dei suoi sogni, interpretare “il cattivo inquietante in un film comico. Il tipico villain, che rimane nell’ombra incombente per tutto il tempo”.