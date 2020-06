Alessia Marcuzzi, topless e lato B (a 47 anni) sono da urlo: così manda in tilt i fan…

La conduttrice fa il pieno di like sui social (e anche gli amici vip apprezzano…) con una foto mozzafiato: per lei il tempo sembra davvero non passare mai

Alessia Marcuzzi posta una foto da capogiro sui social. A 47 anni la conduttrice Mediaset mostra un fisico al top… e manda in tilt i suoi tanti follower. Il tempo per lei sembra davvero non passare mai…

Alessia Marcuzzi torna così protagonista dell’estate. Dopo i gossip sulla fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, la sua fuga a Ponza con le amiche e i suoi bikini hot fanno il giro del web.

FA IL PIENO DI LIKE – In particolare uno scatto fa il pieno di like da fan (e tantissimi amici vip: da Nicola Savino a Emma Marrone, da Mara Venier a Elisabetta Canalis): topless, lato B in primo piano, gambe chilometriche e toniche, vitino da vespa e lei che con il solo pezzo sotto del costume sale su una scalinata che porta a una terrazza sul mare. Una foto davvero poetica…

Oggi.it