Rai1, domani andrà in onda il film “The Meddler”

Serata cinema in compagnia di Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons, interpreti del film “The Meddler – Un’inguaribile ottimista”, che Rai1 propone domani, alle 21.25 in prima tv.

Marnie, vedova da qualche tempo, si trasferisce a Los Angeles dove vive la figlia Lori, sceneggiatrice di serie tv e reduce da una problematica rottura sentimentale. Lori, per liberarsi dell’ingombrante presenza materna, coglie un’occasione di lavoro e vola a New York. Ora Marnie ha molto tempo libero e il denaro ereditato, che può utilizzare come vuole.