Stefano De Martino in moto con Belen

Stefano De Martino, conduttore su Rai 2 di Bar stella, ha la passione per le moto sin da adolescente. La sua Aprilia 50 sgangherata ce l’ha ancora nel cuore. Poi sono arrivate le moto serie come la Triumph Scrambler e l’Husqvarna, con cui si diverte ancora oggi in pista (quando ha tempo). L’ex ballerino di Amici ci racconta delle sue avventure giovanili in costiera amalfitana, del sogno di avere una Ktm Adventure Dakar e del famoso incidente con Belen.

“Sono cresciuto in epoca analogica quando gli adolescenti non desideravano lo smartphone, ma il motorino. Era la cosa che sognavi di notte. Guardavi gli amici che arrivavano a scuola col modello nuovo. Era quello l’oggetto del desiderio e il primo strumento di libertà. A 14 anni, appena ho potuto, ho preso il patentino e iniziato a guidare un’Aprilia 50 sgangherata, che però mi ha portato ovunque. Ce l’ho ancora nel cuore. È stato un po’ come il primo amore. Nel corso del tempo ho cambiato tante moto, ma quel motorino con le frecce sempre rotte e tenute su col nastro isolante racconta un pezzo della mia vita”.

Hai una moto dei sogni?

“Ho passato dei momenti in cui mi piacevano le enduro e le moto da strada. Ora sono attirato dalle due ruote da viaggio come la Ktm Adventure Dakar o la nuova Africa Twin, una meraviglia per tecnologia e meccanica. L’altro giorno stavo facendo rifornimento in Autogrill e ho visto un signore super equipaggiato, chissà da dove veniva, con una Ktm Adventure Dakar. Uno schianto. Mi piacerebbe fare un bel viaggio”.

E dove vorresti andare?

“Un mio amico è stato in Grecia e mi ha mostrato delle foto straordinarie. Potrei partire da lì”.