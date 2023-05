Nek spala il fango in Emilia Romagna cantando “Laura non c’è”

Nek scende in campo e spala il fango in Emilia Romagna cantando: “Laura non c’è: “L’unione fa la forza”, scrive il cantante sui social. L’artista, che si è unito ai cosiddetti “angeli del fango”, per dare una mano agli sfollati e a chi ha perso tutto durante l’alluvione, ha condiviso alcuni video mostrando i volontari al lavoro e la drammatica situazione della zona di Forlì, con le strade invase dall’acqua.

Artisti in campo Nek non è il primo tra gli artisti che hanno voluto fare la propria parte per aiutare l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Nei giorni scorsi anche i genitori di Laura Pausini si sono rimboccati le maniche e hanno preso la pala in mano per provare a tamponare la situazione. E la cantante, orgogliosa, ha voluto condividere lo scatto che li ritrae al lavoro: “Mamma e Babbo. 75 + 78 anni. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”.

Laura ha poi voluto fare qualcosa di concreto annunciando che devolverà il cachet degli spettacoli a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza.

Anche Cricca, uno tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”, originario di Riccione, si è unito agli “angeli del fango” durante il weekend per aiutare a spalare nelle zone di Cesena e Faenza, tra le più devastate dall’alluvione: “Ciao ragà, sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!”, ha scritto sui social.

E tante sono state le manifestazioni social di solidarietà da parte degli artisti da Gianni Morandi, che ha imbracciato la chitarra per offrire una toccante interpretazione del brano condividendo la sua performance in solidarietà alla sua terra, accompagnata dal messaggio “Mi unisco al coro, #forzaemiliaromagna”, a Samuele Bersani.

Un live di solidarietà il 5 agosto Sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Citta’ metropolitana di Bologna, e ii presidenti delle Province di Forli’-Cesena e di Rimini hanno intanto lanciato un appello: mettere in scena un grande evento di solidarietà per le popolazioni colpite dall’alluvione. “Ci siamo sentiti colpiti al cuore, insieme a tutti gli altri colleghi sindaci. Ma non per questo ci siamo arresi, rinsaldando la collaborazione, quasi tenendoci per mano, stiamo cercando, al di la’ dei confini amministrativi dei singoli Comuni, di aiutare tutte le popolazioni, che hanno dimostrato solidarieta’, coesione, tenacia e resilienza, in nome di uno spirito che è tipico della nostra terra”, scrivono i rappresentanti delle istituzioni locali. “Dalle prossime settimane vogliamo guardare avanti, al futuro di questo territorio e lo vogliamo fare promuovendo un grande evento di solidarieta’. Sollecitati in questo dai tanti artisti, organizzatori di eventi e personaggi del mondo della musica e del motorsport, e non solo, che ci chiedono come possono aiutare le popolazioni colpite”. L’appello condivide anche un titolo, una data e un luogo per questo evento: ‘Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert’, in programma il 5 agosto 2023 all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, nell’ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni. L’auspicio e’ che “i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del motorsport della nostra regione e non solo e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo, accolgano il nostro appello alla solidarieta’ e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento. Tutti insieme, quindi, per testimoniare che dietro ad ogni difficolta’, per grande che sia, la voglia di rinascere e’ piu’ forte e vince”.